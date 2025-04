Exclusiva | Koldo, sobre los mensajes de la 'trama de Air Europa': "Estoy seguro de que está sacado de contexto"

Respecto a si los Hidalgo se pusieran en contacto con ellos para el rescate de la aerolínea, ha dicho: "¿Contacto? Pues no lo sé. Hay muchísimas empresas que en la época de pandemia se pusieron en contacto para intentar resolver los problemas. Eso sí que no me acuerdo exactamente", apuntaba ante el segundo mensaje.

Koldo García, antes de finalizar, aseguraba que él no había presionado a nadie: "Yo no he presionado a nadie. No tengo esa capacidad. Trabajaba como administrativa en el Ministerio y hacía muchas tareas de buscarme cosas y demás y me las mandaba. Y no, mi hermano no rellenó los partes".