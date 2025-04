'El Programa de Ana Rosa' ha accedido a unos mensajes que dejan clara la relación entre Claudia Montes, Miss Asturias 2017, y José Luís Ábalos

Claudia Montes: "Agradecerte a ti personalmente, muchísimas, muchísimas gracias por todo, no te voy a defraudar ni a ti ni a José"

En octubre de 2019, el exministro José Luis Ábalos consigue que contraten a Claudia Montes en la empresa 'Logirail'. Contacta con el directivo y le pasa el currículum de la chica alegando que debe llamarla de forma urgente. El intermediario de los mensajes entre ambos fue Koldo García. 'El Programa de Ana Rosa' ha accedido a unos mensajes que dejarían clara la relación entre la Miss Asturias 2017 y José Luís Ábalos.

"Además, también te quiero preguntar por qué como tú lo tienes todo organizado para que me digas cómo hago mañana y en qué horario voy a la oficina para ajustarme a lo que tengas organizado tú y él", comenzaban los mensajes de Claudia. Koldo respondía a su mensaje: "Mañana después de las 20 queda libre, para que cenéis".

Claudia le pasaba a Koldo todos los tickets. No solo los de concepto de dietas, incluso los personales: "Te los doy todos. Quiero decir, ¿el de la peluquería? Me da vergüenza. El antiguo asesor no tenía problema en pagarle sus gastos: "Si si, tú tranquila", contestaba.

En otro mensaje cuenta que le podrían abrir un expediente y despedirla. Un día después, Claudia da las gracias al exconsejero: "Buenos días, no tengo palabras de agradecimiento, me quedo corta, y es de las primeras veces que me pasa, no me salen las palabras de lo emocionada que estoy por todo lo que estáis haciendo y hacéis por mi. Agradecerte a ti personalmente, muchísimas, muchísimas gracias por todo, no te voy a defraudar ni a ti ni a José. Me llamó el director general Óscar Gómez y me va a volver a llamar por la tarde para solucionar mi puesto de trabajo. Estoy más tranquila, ilusionada y con ganas de trabajar. Pero sobre todo muy agradecida".

Claudia: "Me puedo meter en un problema legal porque es un delito"

Más tarde, en otro de los mensajes, Claudia se queja de su sueldo: "Con todo lo que me descuentan y lo que pago no me queda casi nada. Es es lo que cobro 1.384". A Ábalos le cuenta que Koldo le habría mandado mensajes obscenos: "Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada, pues lo tengo todo grabado", añadía Claudia. Más tarde, le reprocha que no haga nada: "Si tus hijos estuvieran pasando hambre, ¿Qué harías? Pues ya sabes la respuesta de lo que voy a hacer yo. Siempre confié en ti y no me esperaba esto".

A partir de ese momento, pasa a ser agregada como la 'la loca de Asturias', pero lo que más la preocupa a Claudia es que se sepa que el currículum es falso: "Me puedo meter en un problema legal porque es un delito, estoy atada de pies y manos". En octubre de 2022 Ábalos deja claro que la ignora: "Yo no la contesto nunca. Que se deje de líos y se busque otras ayudas".

