"Tengo fotos con otros ministros, con el presidente y ¿qué pasa? ¿también me he liado con ellos? Me cogieron porque mandé mi currículum a Infojobs. Lo de no ir a mi trabajo es mentira. Me tenían que pagar horas extra y cuando por ley ya no me pudieron pagar más, me tuvieron que dar días. He trabajado muchísimo y no era administrativa, era supervisora de los trenes turísticos de lujo. Tengo estudios y nadie me ha preguntado", ha continuado.