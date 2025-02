Ana Rosa, ante la comparecencia de Ábalos: "Era el bombero del PSOE, pero hoy puede convertirse en un pirómano"

"Los españoles no podemos tolerar la corrupción como algo normal". No lo digo yo, lo dijo José Luis Ábalos el 1 de junio de 2018 durante la moción de censura que llevó al PSOE al Gobierno. Una moción armada desde la lucha contra la corrupción. Lo dijo Ábalos desde la tribuna del Congreso como portavoz del PSOE. Y añadió: "El problema es que el Partido Popular está corrupto". Casi siete años el PSOE no parece el brazo incorrupto de Santa Teresa. Ábalos declara hoy en el Supremo y los socialistas tienen un incendio con varios focos. Foco número 1: La trama salpica a dos ministerios, el de Interior y el de Fomento, que presuntamente fomentaron la compra de las mascarillas de Koldo", ha arrancado Ana Rosa.