El caos en las ciudades es total. No hay transportes, ni semáforos, los comercios han quedado a oscuras, las oficinas no están operativas. Algunas grandes empresas y los hospitales si están operativos gracias a sus generadores.

El 112 ha pedido a la población que solo les llame para emergencias y la DGT ha pedido a la gente que no use el coche si no es necesario.