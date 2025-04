Otro mensaje de Claudia dejaba clara la relación de amistad: "Soy leal a su persona, aunque cómo bien me aconsejaste, en lo personal entendí lo que me dijiste, que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer. Pero seguimos teniendo una buena amistad". Koldo no tarda en responder y la aconseja estar tranquila: "¿Qué te pasa? Estate tranquila. Está muy presionado". Poco después, Claudia consigue un puesto de trabajo cómo auxiliar administrativo en la empresa 'LogiRail', presentando un currículum con supuestos datos falsos.