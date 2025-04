El PP, pesimista ante la reunión con Carlos Cuerpo: "No les vamos a dar un cheque en blanco"

Cuca Gamarra ha hablado de los viajes pagado por los españoles para el exministro y sus acompañantes : "Creo que cada vez que se conocen más cosas todo es más bochornoso para los españoles. Las claves no solo van a ser las explicaciones que no den a nosotros y a los españoles, también las que tiene que dar en el Tribunal Supremo.

Sobre la ausencia de Pedro Sánchez al funeral del papa Francisco, la secretaria general del PP ha dicho: "Con la presencia de los Reyes de España, los españoles nos sentimos perfectamente representados. Además, también estuvimos representados a través del presidente Feijóo, que es el partido más votado de nuestro país. La ausencia de Sánchez no tiene justificación alguna y lo que demuestra es que se ausenta de todo tipo de responsabilidad menos a las que ha asumido con sus socios. Ahí siempre está puntual, para cumplir y poder sobreviviendo como presidente del gobierno, pero no gobernando", ha analizado.

"No solo fue un funeral y se ha podido evidenciar que allí estaban todos los jefes de Estado . Vivimos un momento crítico en la política mundial Esta era importante e influir también es estar ", ha continuado Gamarra.

Además, Cuca Gamarra ha hablado de la cita que tienen el ministro Carlos Cuerpo y Juan Bravo, responsable económico del PP, para negociar las medidas contra los aranceles de Trump: "Lo único que conocemos es un Real Decreto que nos sorprendió con cambios de última hora por acuerdos con Junts. Al Gobierno se le remitió por carta los planteamientos de reformas que España necesita para poder seguir siendo competitivos, pero no tenemos respuestas. Lo que no vamos a dar es un cheque en blanco a una política que no compartimos", ha sentenciado.