Ana Rosa Quintana: "Dice Sánchez que no habrá más apagones, así que vayan comprando velas"

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha dicho: "Con un presidente bunkerizado que señala que las culpables no son las renovables, y es cierto, los culpables son ustedes. Ustedes accionaron el interruptor de la ideología. La ministra Aagesen dice que "España será verde o no será". Pues visto lo visto, España no será. Este Gobierno no es verde, está verde. No escucha a los que saben, no dan explicaciones y no dimite nadie. Tampoco cesarán a Beatriz Corredor, que estuvo tres días sin dar la cara. No la cesarán porque la pusieron ellos y sería reconocer la culpa. La luz funciona bien en las puertas giratorias de un presidente que prometió acabar con las puertas giratorias. Dice Sánchez que no habrá más apagones, así que vayan comprando velas".