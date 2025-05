"Estos niños no sabían que vivían una vida anómala, pero tenían fantasmas. No dormían como lo hace cualquier niño y encerrados siempre, sin estímulos del exterior, los estímulos nacía de dentro de ellos y los dibujaban igual que Goya lo hacía cuando se pasaba con el alcohol. Estos niños dibujaban como expresión de esa angustia que ellos no entendían. Tenían un instinto de que algo no funcionaban, pero no sabían distinguir entre lo que era normal de lo que no lo era", ha analizado Cabrera.