Francisco Camps, el expresident de la Generalitat Valenciana , organiza un gran acto para celebrar los treinta años de la primera mayoría absoluta del PP en la región en el que anunciará su c andidatura a presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

A tan solo unas horas de que se produzca este evento, Francisco Camps ha sido entrevistado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'. "Vamos a celebrar el 30 aniversario del Gobierno del PP y lo que pretendemos es celebrarlo junto a muchos compañeros que me acompañarán. Hay que mirar hacia el futuro porque nosotros cambiamos la potencia del territorio valenciano y tenemos el convencimiento de que tenemos que presentarnos a las elecciones para conseguir la mayoría absoluta", ha respondido cuando le han preguntado por su candidatura.

Sobre si se ve como candidato oficial a presidente de la Generalitat Valenciana en las próximas Elecciones Autonómicas del año 2027 , Camps ha dicho: "En estos momentos lo que me veo es como alguien que fue presidente de la Generalitat Valenciana y del partido con las ganas de reivindicar y reconocer el trabajo de todos los compañeros que lo han hecho posible. Este es un proyecto para todo y el único pacto que este partido quiere es con los ciudadanos y solo podemos gobernar en estos momentos con una mayoría absoluta".

Además, Francisco Camps ha comparado las acusaciones de corrupción de los que finalmente quedó absuelto con lo que le está sucediendo a Pedro Sánchez y a parte de su familia: "Es un presidente acosado por un ambiente de irregularidades y de falta de responsabilidad y valentía. Sánchez se negó a responder al juez, pero yo nunca me negué a contestar a un juez. No puede hacerlo porque es poner en cuestión la división de poderes y solo por eso no debería ser el Presidente de nuestro país", ha sentenciado.