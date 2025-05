"Me parece muy grave que se publique comunicaciones privadas del presidente del Gobierno. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras", ha subrayado.

"Todos entendimos lo que dijo el señor Aznar cuando dijo 'el que pueda hacer que haga', pero que esta campaña infame contra el presidente del Gobierno revelando mensajes privados, insisto, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial, es muy grave y desde luego que entiendan todos aquellos que están en acabar con este Gobierno por tierra, mar y aire y sin ningún límite y sin ningún escrúpulo, que este Gobierno va a seguir avanzando", ha reseñado.

"Es muy grave que se publiquen mensajes privados, personales, del presidente del Gobierno, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial, es muy grave y por lo tanto lo que no vamos a consentir y desde luego lo que tienen que entender todos aquellos que están en esa campaña de acoso y derribo al Gobierno de España es que no lo van a conseguir, España va a seguir avanzando", ha agregado.