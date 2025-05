Puente cita nuevamente a Claudia Montes para aclarar su contratación en LogiRail, una vez que la mujer no compareció el pasado día 6 al no haber podido ser notificada de la citación judicial, si bien ahora lo hace con expreso apercibimiento de que, en caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros.