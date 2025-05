“Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad” , llega a decirle el presidente del Gobierno, según publica el diario El Mundo en el segundo artículo, en el que revela cómo habían retomado su relación tras las primeras acusaciones sobre Koldo García .

El exministro de Transportes se permitió el 13 de julio felicitar de nuevo a Sánchez por el Debate sobre el estado de la Nación: “El Covid no me ha permitido estar presente en el debate pero, obviamente, lo he seguido con detalle. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Y en cuanto a resultados, que es lo que importa, la recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa, se han logrado. Abrazo”. El presidente le respondió con un “gracias, José Luis”.