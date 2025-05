El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha comentado que los mensajes de WhatsApp desvelados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro José Luis Ábalos demuestran que había "tensiones" en el seno del partido desde el año 2012 y que las opiniones enfrentadas entre miembros socialistas no son "ningún teatrillo". El socialista, que siempre se ha mostrado muy crítico con el jefe del Ejecutivo, ha ido más allá asegurando que "hay un problema de fondo que se abrió entre los que no estábamos por gobernar a cualquier precio y los que en cualquier momento podían hacerlo". Además, asegura que "Sánchez y Ábalos eran uña y carne, eso no se puede negar".