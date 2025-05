Leire Díez lo niega todo: "Lo que se dice de mí, yo no lo digo. Va a haber denuncias"

Nuria Morán 28 MAY 2025 - 09:54h.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado de nuevo y en exclusiva con Leire Díez

Exclusiva | Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE: "Le digo que le podemos sentar con la Fiscalía, pero no tengo poder"

Tras acceder a los audios íntegros de la reunión entre Leire Díez y el empresario Alejandro Hamlyn, en los que queda patente que ambos tratan de negociar un trato de favor a cambio de información que logrará abatir a la UCO y en los que se escucha a esta señora hablar de la "camorra de la Guardia Civil", 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar de nuevo y en exclusiva con la supuesta enviada del PSOE.

Díez ha cambiado la versión de su reunión con un mando de la Guardia Civil en un bar de Leganés. Ahora dice que ha sido todo una pequeña trampa y que ella nunca se desplazó a esa reunión por sus propios medios, siendo los agentes implicados los que le habrían proporcionado esos vehículos. Además, nos afirma que la mayor parte de las cosas que se ponen en su boca son palabras que ella nunca ha pronunciado, que no tiene capacidad para ofrecer accensos y amenaza con interponer querellas.

Leire Díez: "En ningún momento fui en mi coche. Me ponían coches distintos"

"Me reuní con Rubén Villalva, sí claro. Me reuní con él en dos ocasiones. Y en esa reunión había una decena de personas, varios Guardias Civiles. En ningún momento fui en mi coche. Me ponían coches distintos. Quedábamos en un sitio y un tal Dani nos llevaba al sitio, a ese bar", comienza contándonos.

Además, Leire Díez asegura: "¿Actas? No hubo actas. Todo lo que se dice de mí, yo no lo digo. No se atreven a poner muchas cosas en mi boca porque no he sido yo. Yo nunca diría algo así, como lo que sale publicado. Y te garantizo que va a haber denuncias. Porque esto es terrible. No soy la persona que dicen que soy. Yo nunca he ofrecido chantajes de vídeos sexuales ni nada. No tengo capacidad de ofrecer ascensos", sentencia.