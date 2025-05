Nuria Morán 27 MAY 2025 - 09:55h.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la protagonista del día: Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE.

El PSOE niega una campaña contra responsables de la UCO que investigan al entorno de Pedro Sánchez

Compartir







Este martes 27 de mayo, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la protagonista del día: Leire Díez, la presunta 'fontanera' del PSOE.

Según publica El Confidencial, Leire Díez se reunió en febrero con un investigado en una causa de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO).

Leire Díez: "Todo era para mi trabajo de investigación"

Poco después de que viese la luz esta información, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con ella: "El empresario reconoce que no va a volver a España, que ha huido y que hasta que no tenga un acuerdo para que no sea detenido no va a volver a España. Y me dice que tiene pruebas. Por eso yo le digo que los Fiscales, si tiene pruebas, se moverán. Que pueden incluso viajar. Insisto: todo lo hacía como periodista. En esa reunión había cinco abogados más que pueden corroborarlo todo. No hacía nada para el PSOE", ha comenzando dando su versión.

Leire Díez continua con sus explicaciones en esta llamada: "Yo le digo que le puedo 'sentar con la fiscalía' porque este empresario huido piensa que soy diputada en el Parlamento Vasco. Y yo me aprovecho de ello para recibir la máxima información posible. Y por eso le digo que, si tiene pruebas de la trama de hidrocarburos... le podemos sentar con la fiscalía. Pero yo no tengo ningún poder. Todo era para mi trabajo de investigación.