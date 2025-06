Nuria Morán 02 JUN 2025 - 10:42h.

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Santiago Abascal, líder de VOX

Santiago Abascal exige al PP que deje las "concentraciones partidistas" y que aísle a Pedro Sánchez en Bruselas

El mismo día que se cumplen siete años de la llegada de Pedro Sánchez al poder, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Santiago Abascal, líder de VOX y una de las voces más críticas con el PSOE.

Lo primero por lo que le ha preguntado Ana Rosa Quintana ha sido sobre el futuro de Puigdemont después de que el Constitucional avale su amnistía: "No quiero hacerme muchas ilusiones y prefiero destacar el problema. Estamos aquí porque en lugar de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el PP aceptó la renovación y el acuerdo con el PSOE. Es verdad que la no renovación era una situación totalmente anómala, pero no es menos cierto que calificar a un Gobierno de mafioso es una decisión que tiene un análisis detrás, así que no se puede decir que el Gobierno es una mafia y al mismo tiempo llegar a acuerdos con ellos", ha arrancado Abascal.

Santiago Abascal: "En el PSOE no tienen ningún tipo de escrúpulos y están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en el poder"

Sobre el bulo de la 'bomba lapa' y si están muy nerviosos, Abascal ha dicho: "Creo que están extremadamente nerviosos, pero creo que lo están hace tiempo. Lo que pasa es que no tienen ningún tipo de escrúpulos y están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Llevo siete año".

No podemos contribuir a la estaba del PP y la estafa del PP es hacer oposición en España al PSOE y a Pedro Sánchez mientras el PP europeo sostienen a Pedro Sánchez

Además, ha aclarado si su partido irá a la manifestación convocada por el PP para el próximo domingo 8 de junio en Madrid: "Es una manifestación convocada pon un partido concreto y es un acto de partido en el que el señor Feijóo va a decir lo que quiera y va a pretender que le aplaudamos. No es posible porque nosotros no podemos contribuir a la estaba del PP y la estafa del PP es hacer oposición en España al PSOE y a Pedro Sánchez mientras el PP europeo sostienen a Pedro Sánchez. Si el PP quiere que hagamos cosas juntos, lo que tienen que hacer es romper en Europa con el PP", ha sentenciado Abascal.

Santiago Abascal le ha restado importancia a la encuesta publicada por 'El País' que asegura que es el líder más valorado del arco de la derecha: "Yo desconfío de las encuestas cuando nos perjudican y cuando nos benefician. VOX trata de hacer su trabajo y su trabajo es responder a los problemas reales de los españoles. Desconfío de las encuestas y no me olvido de lo que pasó el 23 de julio".

"Es una decisión que no vamos a tomar nosotros, es una decisión que va a tomar Bruselas. No se puede llamar mafia al Gobierno y ofrecerle pactos todo el tiempo. A pesar de la mala relación, probablemente incluso a nivel personal, que tienen Feijóo y Sánchez, y la correcta relación que tengo yo con Feijóo, creo que eso puede ocurrir", ha asegurado.

Sobre el problema con la inmigración ilegal, Santiago Abascal ha vuelto a dejar claro cuál es la postura de su partido: "Si seguimos repartiéndolos, van a seguir llegando. Por eso tenemos que tomar la decisión de parar ese reparto, concentrarlos y mandarlos a sus países de forma ordenada y con todas las garantías".

De la trama de Leire Díez y la UCO, Abascal ha sentenciado: "Creo que no la cree nadie. Es una fontanera entre comillas del PSOE que parece que hasta ha dirigido el voto por correo. Está muy vinculada el PSOE y esto le implica claramente" .

La entrevista completa de Santiago Abascal, líder de VOX, en 'El Programa de Ana Rosa'