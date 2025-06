“Dice que está realizando un trabajo de investigación y me amenaza a mí de muerte. Que dé la cara”, afirma Aldama

Víctor de Aldama irrumpe en la comparecencia de Leire Díez sobre la trama para desprestigiar a la UCO

Leire Díez comparecía en rueda de prensa para dar su versión sobre los audios revelados, cuando al finalizar la misma se ha acercado Víctor Aldama, el comisionista, quien se ha encarado con ella para preguntarle lo que tenía contra él mientras que esta ignoraba con el gesto sus palabras y salía apresuradamente de la comparecencia.

Díez se ha dirigido entre los numerosos asistentes hacia la puerta, pero Aldama la ha seguido y ha intentado cortarle el paso, entre gritos de "mentirosa" y "sinvergüenza".

Entre ambos estaba situado el empresario Javier Pérez Dolset, quien también aparece en los citados audios, y ha intentado, entre empujones, que Aldama no pudiera abordar a Díez, encarándose ante las cámaras de los periodistas.

"Dice que está realizando un trabajo de investigación y me amenaza a mí de muerte. Que dé la cara", ha afirmado Aldama ante una nube de periodistas.

"¿Qué tienes contra mi"?

En declaraciones al Programa de Ana Rosa, Aldama ha asegurado que “Javier Pérez Dolset me ha empujado como un macarra” y afirma que acudió a la rueda de prensa porque “quería ver a la mujer que tanto odio me tiene”.

“Esta señora se va jactando de que tiene vídeos de guardias civiles, fiscales y gente de la plana de este país. Es un a fontanera del Partido Socialista. Esta persona con su cuadrilla de guardaespaldas macarras"

"Ha llegado un momento en el que me he cansado y he tomado una decisión. Quería verle la cara...Pedían información sobre mí. El PSOE ha intentado callarme y me ha metido en la cárcel para callarme".

Así mismo Leire Díez asegura que denunciará en comisaría el "acoso" recibido por parte de Aldama. "La actitud de Aldama ha sido violenta y estoy asustada. Lo que ha pasado no puede quedar así", ha asegurado.

Leire Díez recalca que sus conversaciones sobre la UCO eran una investigación periodística

Durante la comparecencia la socialista Leire Díez insistió en inscribir las conversaciones en las que trataba de recabar información comprometida sobre la UCO en el marco de una investigación periodística que llevaba a cabo desde mucho tiempo atrás.

En su comparecencia ante la prensa en un hotel madrileño, tras haber pedido la baja como militante del PSOE una vez prestó declaración en la sede del partido, ha invocado su condición de periodista.

"Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es el caso del trabajo que llevo desde hace años", ha sentenciado. "Ni fontanera ni cobarde".