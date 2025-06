Dolset, empresario protagonista de los audios contra Sánchez: "El PSOE nunca llegó a ofrecerme nada"

'La mirada crítica' ha hablado con el empresario Javier Pérez Dolset, protagonista de los audios contra el PSOE

Exclusiva| Dolset, empresario presuntamente implicado en la 'fontanería' del PSOE: "Jamás le hemos pagado un euro a Leire"

'La mirada crítica' ha hablado con el empresario Javier Pérez Dolset, protagonista de los audios contra el PSOE. Este empresario creó una asociación para investigar y destapar la mala praxis de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 2017; año en el que ingresó en la cárcel. Se considera a sí mismo víctima de un procedimiento irregular y su objetivo con la investigación de la asociación es evidenciarlo.

Dolset es un empresario y el expresidente de la empresa tecnológica ZED Worlwide que ingresó a prisión en 2017 por fraude. Ahora está en le punto de mira por aparecer en los audios de Leire Díez sobre la investigación que estaba llevando a cabo sobre la UCO.

Durante esta conversación con nuestro equipo, Dolset lamenta que tanto él como su familia llevan 12 años "sufriendo una persecución". Aún así, durante toda la entrevista se muestra muy tranquilo, seguro, contundente y sin miedo a decir las cosas muy claras, como cuando declara que él jamás ha pactado con la Fiscalía.

Javier Pérez Dolset, protagonista de los audios contra el PSOE: "Pedro Sánchez es una víctima"

El empresario se muestra muy rotundo al afirmar que en ese audio que publica 'La Razón' en el que hablan de una operación para 'salvar al soldado Ábalos', es imposible que él sea el 'deseable': "Esa reunión no se pudo producir en los términos que dice ahí. Dice que se grabó el 5 de diciembre de 2024 y yo no estaba ahí".

El PSOE nunca llegó a ofrecerme nada. Yo nunca he hecho nada malo y no estoy dispuesto a aceptarlo. Esta causa ha sido un montaje que ha causado unos daños gigantescos y lo que quiero es que se arregle. Pedro Sánchez es una víctima y toda esta campaña es porque yo he elegido al caballo equivocado", ha sentenciado.