"Me ha amenazado de muerte, que dé la cara", decía Víctor de Aldama en la comparecencia de Leire Díez

Leire Díez, al "borde de un ataque de ansiedad" tras el 'asalto' de Aldama: "Va a denunciarle por acoso"

Víctor de Aldama ha irrumpido en la comparecencia de Leire Díez y ha protagonizado un tenso momento. Minutos más tarde, él mismo abordaba lo sucedido en directo en 'El programa de Ana Rosa' y aseguraba que Dolset le había "empujado" tachándole de "macarra" y acusándole de "casi llegar a las manos".

"Esta señora se va jactando de que tiene vídeos de guardias civiles, de fiscales, de gente... que vaya a hacer una rueda de prensa diciendo que es una investigación periodística...", decía Aldama y, dirigiéndose a Ana Rosa, añadía: "Los periodistas no amenazáis a nadie, cosa que ha hecho esta señora".

"Es indignante", se quejaba y explicaba que por eso quería ver a Díez "en persona", dado que no la conoce: "Esta señora que tanto odio me tiene para desarme que esté callado o bajo tierra".

Sin embargo, allí también se ha vivido un tenso momento y Aldama asegura que Dolset "como un macarra" se ha enfrentado con él "empujándome y casi llegando a las manos", tal era su actitud que, para Aldama, Dolset actuaba como "guardaespaldas" de Leire Díez.

Para Aldama está "claro" que Leire Díez "trabaja para Santos Cerdán y para Pedro Sánchez", tacha lo sucedido de "paripé" y añade que en las "dos horas de conversación de Ferraz" no hubo entrega de documentos: "Fueron pactando que o la protegían o le daban algo o cantaba".

¿Qué ha dicho Aldama a Leire Díez?

"Me he acercado y le he dicho que tantas ganas tenía de verme callado o bajo tierra porque no me conocía de nada", explicaba y contaba por qué había decidido asistir de un modo tan imprevisto: "Soy humano, llevo mucho escuchado, llevo muchas historias de amenazas de que hay que callarme, de estar intranquilo y no poder hacer una vida tranquila porque se me está persiguiendo y llega un momento en el que me canso y tomo decisiones, no sé si correctas o incorrectas pero sí quería ver a esta señora cara a cara y que tuviera el valor de decirme a la cara por qué quería tenerme bajo tierra".

Cuando le preguntaban si van a salir más cosas, se mostraba convencido de que así será pero no sabe de qué se trata. Lo que sí tiene claro es que es "fontanera" del Partido Socialista

"El PSOE ha intentado callarme, me ha metido en la cárcel para callarme, cosa que no han conseguido y cosa que dije que iba a hablar, que iba a contar y que iba a demostrar y es lo que he hecho", añadía.