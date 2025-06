Exclusiva | Leire Díez, tras darse de baja como militante del PSOE: "No hay pacto, es una decisión mía"

Nuria Morán 04 JUN 2025 - 09:38h.

'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido hablar con Leire Díez antes de su rueda de prensa y tras darse de baja del PSOE en Ferraz

Justo antes de que Leire Díez diese su rueda de prensa y tras darse de baja del PSOE en Ferraz, 'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido hablar en exclusiva con una de las protagonistas de la trama de los 'fontaneros' del PSOE.

Durante 20 minutos, este programa ha podido hablar con una de las personas más buscadas del momento. La presunta fontanera del PSOE se ha mostrado clara, directa y no ha rehuido ninguna pregunta. Insiste en que ella actuaba siempre como periodista y solo en un 10% como militante del PSOE.

Leire Díez señala de forma indirecta al ministro Marlaska

Además, Leire Díez señala de forma indirecta al ministro Marlaska porque dice que tiene culpa 'in vigilando' de no haber detectado todos estos supuestos agentes que conspiraban supuestamente contra el Gobierno.

"Leire Díez no es la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez es una periodista que hasta ayer era militante socialista. Pensé que no era incompatible, pero parece que sí", arranca la entrevista.

Sobre su encuentro con Santos Cerdán, Leire Díez declara: "Pedí verle un momento para decirle lo de la baja voluntaria, no estuvo en la reunión. Solo así todo se va a poder explicar con claridad y desde el punto de vista periodístico. La verdad es una y permanece. Lo que se trasladó ayer es documentación, no lo que los medios dicen que hay. Ha habido tantas mentiras que no sé por dónde empezar, no debe ser normal que una militante sea llamada a Ferraz".

Cuando le preguntamos por su relación con Satos Cerdán, Díez es clara: "Es una de las personas con las que menos he tratado, yo nunca he tenido un cargo orgánico".

Sobre sus explicaciones de esta auto-baja del PSOE, Leire Díez nos explica: "No hay pacto, es juna decisión mía. Lo medité ayer con mucha clama y es una decisión mía porque lo que quiero es ser periodista y dejar claro toda las mentiras que se han dicho en estas últimas semanas".

Leire Díez asegura que no tiene relación con Pedro Sánchez: "Más allá de unas fotos en algunos actos, no"

"No hay ningún objetivo más que conocer. Quería saber cómo se vinculaba todo esto con la trama de hidrocarburos que es lo que a mí me interesaba", ha dicho de su reunión con el exministro Ábalos en febrero.