Isabel Díaz Ayuso, tras su encontronazo con Mónica García, ha asegurado que "no lo tenía planeado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reclamado "menos besuqueo" en política porque "es el trato más correcto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado "menos besuqueo" en política porque "es el trato más correcto" tras ser preguntada por su encontronazo con la ministra de Sanidad, Mónica García, en el saludo institucional de la celebración de la Conferencia de Presidentes.

"Yo creo que nos tenemos que acostumbrar en política menos besuqueo y darnos las manos entre otras cosas porque me parece que es el trato más correcto entre dos mujeres, entre hombre y mujer, mujer y hombre, etcétera", ha defendido en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press.

Le salió "del alma" decir a García que "si va a besar a una asesina"

En cuanto al encontronazo con la ministra de Sanidad, la dirigente madrileña ha insistido en que en el saludo institucional "todos se dieron la mano" y ha asegurado que le salió "del alma" decir a García que "si va a besar a una asesina".

"Es superior a mis fuerzas ser tan hipócrita con una persona que todos los días me llama asesina y nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos y que hemos firmado sentencias de muerte el día antes en la Asamblea. No puedo, lo siento en el alma. Si eso es lealtad institucional, pues lo lamento", ha recalcado.

Ayuso también ha afirmado que "no pensó que se estuviera viendo" su encontronazo con Mónica García porque "tampoco había muchísima gente " y ha señalado que "no sabe por qué todas las cámaras tenían que estar en ese momento mirándola". "No lo tenía planeado. Es lo que hay", ha zanjado.