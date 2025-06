El PP cree que Sánchez busca una "foto de normalidad"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que el Gobierno de España "use" la pluralidad lingüística del país para "enfrentar" en la Conferencia de Presidentes. Así lo ha dicho Prohens en declaraciones a los medios tras ser preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que no se pondrá ningún pinganillo en la Conferencia de Presidentes y que se irá si no se habla en castellano.