Santiago Abascal, el presidente de Vox, asistió al mitin de Patriots y mostró dificultades a la hora de hablar en francés

Los jóvenes ahora están más preparados a nivel de idiomas que otras generaciones. Y si no que se lo digan a Santiago Abascal en el mitin tan comentado en el que trató de hablar francés. Comunicarse en otras lenguas no ha sido nunca el fuerte de nuestros políticos.

El presidente de Vox asistió el lunes a la cumbre de Patriots, el grupo del Parlamento Europeo del que forma parte tanto su formación como otras de extrema derecha de Europa, y su mensaje no quedó muy claro. El dirigente chapurreó en el idioma, cuando lo que intentaba decir, según parece, fue: "Estoy seguro de que ya la conocéis. No hace falta repetirlo. Cada día que pasa es un día menos para que Marine Le Pen se convierta en presidenta de la República".

Las dificultades de los políticos españoles con los idiomas: de Ana Botella a José Luis Rodríguez Zapatero

Relajados y atrevidos con los idiomas, francamente, hemos sido desde tiempos remotos. Vivimos el 'relaxing cup of café con leche' de Ana Botella. Pero también Francisco Franco se mostró con dificultades al hablar inglés. O el alcalde de Vigo, Abel Caballero: "The best in the world".

Salvo Calvo Sotelo, hasta Pedro Sánchez, que se desenvuelve con soltura en el inglés, las lenguas forasteras han sido una asignatura pendiente. José María Aznar empleó años para mejorar su nivel de inglés, mientras que Mariano Rajoy prefirió practicar el paso de turno.

José Luis Rodríguez Zapatero se apuntó a clases, pero no florecieron. Y Alberto Núñez Feijóo iba a hacer un sprint idiomático, pero tampoco profundizó. Además, luego llegó la IA, capaz de hacer políglota a cualquiera.