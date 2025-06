telecinco.es 12 JUN 2025 - 17:09h.

Susana Díaz ha confesado que lo que está pasando en su partido "es asqueroso", tras conocer la manipulación de las primarias de 2014

Dimisión de Sántos Cerdán, en directo: Pedro Sánchez comparece a las 17.15 horas desde Ferraz

Las cosas para el PSOE se complican cada vez más, tras conocerse la dimisión del número tres el Partido Socialista, Santos Cerdán, después de que se le haya vinculado con unos cobros de comisiones tras la adjudicación de obras públicas después de que un informe de la UCO mostrase pruebas claras de ello.

‘En boca de todos’ el programa de Cuatro mostraba el auto enviado por el juez donde, no solo aparecían estos indicios, sino que también implicaba a Santos Cerdán en la manipulación de las primarias de 2014, donde el político le dice a Koldo, “mete dos papeletas”, a lo que el le contesta “ya está hecho”.

Al programa conectó Susana Díaz, para confesar que el documento revelado le había dejado sin palabras: “Lo que he leído me parece brutal. El PSOE cuanto antes tiene que salir a dar explicaciones. Si es verdad, deben tomar medidas inmediatas”. No se equivocó cuando explicó que Pedro Sánchez saldría públicamente a dar explicaciones tras conocer el auto del juez, ya que el presidente ha anunciado que comparecerá a las cinco de la tarde de este jueves.

La opinión de Susana Díaz sobre la situación de su partido

Susana Díaz estalló cuando el presentador del programa, Nacho Abad, leía una parte del auto sobre una conversación entre Santos Cerdán y Koldo García: “Koldo susurra y le dice que, si necesita algo de dinero, ¿Cuánto le dimos, 60? Pues 10 para ti. Al escuchar estas confesiones que podrían probar que Santos Cerdán habría estado recibiendo ese dinero, Díaz comentó: “Eso que me acabas de leer es asqueroso e inaceptable en un partido como el mío”.