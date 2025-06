Santos Cerdán abroncó a Koldo García por el "ruido" que le estaba llegando de varios territorios sobre sus presuntos amaños

Koldo García, el que fuera asesor del Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos, señaló al "segundo" de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en una conversación con el en ese momento secretario de Organización Territorial del PSOE, Santos Cerdán, donde éste le afeó que hiciera negocios a espaldas de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En este audio, al que ha tenido acceso Europa Press, se refleja una conversación del 21 de enero de 2021 que comienza con García, Cerdán y Ábalos pero termina únicamente con Koldo y Santos.

"Ruido" por los amaños de licitaciones

Cerdán abronca a García por el "ruido" que le está llegando de varios territorios --País Vasco o Aragón, mencionan-- sobre sus presuntos amaños.

"A mí solo me pidió un favor Alfonso, que era por un problema que tenía y era, y es verdad, que tiene tres obras con Adif. Y es... el tío se llama Marco. Y yo, te lo digo para que lo sepas, ya tiene reunión con Isabel, no con Isabel, con el segundo suyo", dice Koldo.

Santos se muestra sorprendido. "¿Y viene una vez al mes a revisar cómo va lo suyo?", preguntó. "No, habló directamente con Isabel", le respondió Koldo. "¿Y viene una vez al mes a hablar con Isabel? No sé si sí o si no, ¿eh?", insistió el primero. "Nooo, que yo sepa no. Isabel no puede recibir a todos una vez al mes", le aclaró el otro.

