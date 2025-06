Las frases de Pedro Sánchez sobre Santos Cerdán: "No debí confiar en él"

El presidente del Gobierno ha pedido perdón a la ciudadanía y ha reconocido que hasta hoy "estaba convencido de su integridad"

Pedro Sánchez descarta la convocatoria de elecciones tras el informe sobre Santos Cerdán: "No va a haber adelanto electoral"

Compartir







Pedro Sánchez ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en medio del escándalo sobre el informe de la UCO que implica al ya ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Una comparecencia en la que el presidente del Gobierno se ha referido en varias ocasiones al que fuera diputado del PSOE hasta hoy mismo.

Sánchez ha reconocido que no debió "confiar" en él y ha comenzado su discurso pidiendo perdón. “Pido perdón a la ciudadanía y a los militantes de PSOE”.

"Hasta esta mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán y la veracidad de sus explicaciones. Es cierto que circulaban rumores, pero no existía ningún indicio contra él. Hoy han aparecido indicios muy graves. Le he pedido su dimisión y su renuncia al acta", ha relatado.

“Tolerancia cero con la corrupción”

El líder del Ejecutivo ha reiterado desde la sede de Ferraz que “el PSOE y yo como secretario general no debimos confiar en él”. Sánchez también ha hablado sobre la corrupción y su lacra.

"En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero con la corrupción. A pesar de los informes positivos del Tribunal de Cuentas, pondré en marcha una auditoría externa de las cuentas del partido".

PUEDE INTERESARTE El socialista Santos Cerdán abandona el Congreso sin ninguna muestra de respaldo por parte de sus compañeros

En su discurso, Sánchez ha querido trasladar autocrítica. “Como cualquier persona, tengo virtudes y defectos. Pero siempre he trabajado por el juego limpio en política. Siempre he estado comprometido en la lucha contra la corrupción, por lo que me provoca profunda indignación y tristeza que un proyecto político en el que confía mucha gente se vea afectado por la conducta de unas pocas personas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Los indicios de la Guardia Civil son una enorme decepción”

Pedro Sánchez ha subrayado que “no conocía absolutamente nada” del informe de la UCO y que ha sabido de su existencia “a lo largo del día de hoy”. "Santos Cerdán me ha dado sus explicaciones y ha defendido su inocencia, pero será la justicia la que dirima la verdad. Esto no va de una persona o de otra, sino de defender un proyecto político de regeneración democrática".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Conozco a Santos Cerdán desde 2014, he trabajado codo con codo y con independencia del recorrido judicial de este caso, los indicios de la Guardia Civil son una enorme decepción". El presidente ha anunciado que una reestructuración de la ejecutiva del PSOE y una auditoría externa de las cuentas del partido. "Voy a reestructurar la ejecutiva del PSOE, pero no habrá crisis de Gobierno porque esto no está afectando en absoluto al Consejo de Ministros. Mi intención es concurrir a las elecciones en 2027".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Finalmente, también se ha referido a las primarias de 2014 en las que presuntamente pudo intervenir Santos Cerdán, y ha justificado su victoria en esos comicios. "En las dos primarias que me presenté, gané por más de 17.000 votos. Ese comentario habla de solo dos votos. Me decepciona mucho, pero la limpieza de los procesos de primarias en el PSOE es absoluta, aunque se puede producir algún hecho lamentable".