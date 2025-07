En España, se ha expulsado a entre 2.000 y 3.000 inmigrantes irregulares cada año

Santiago Abascal pide "deportaciones masivas" por la situación en Torre Pacheco y culpa de la violencia al "bipartidismo" de PP y PSOE

Compartir







En medio del clima de tensión en Torre Pacheco por los altercados contra inmigrantes, muchas fuerzas de extrema derecha suben. Son fuerzas que ofrecen soluciones sencillas a problemas muy complejos. Vox habla de deportar a millones de inmigrantes, incluso en situación regular, aunque dice no saber a cuántos exactamente y ni siquiera cómo podría hacerse. En España, se ha expulsado a entre 2.000 y 3.000 inmigrantes irregulares cada año.

Se trata de una propuesta inconstitucional que va en contra del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. "No puede hacerse ninguna discriminación por nacionalidad", señala con rotundidad Francisco Pulido, abogado.

Tal y como señala el jurista Emilio Ramírez, el artículo 4 del Convenio Europeo de los DDHH lo deja claro. "Prohíbe expresamente las deportaciones indiscriminadas". Si las deportaciones masivas son en sí mismas ilegales, lo son más aún cuando lo implicados son menores de edad, niños.

No podemos alegremente decir 'no, a los menores no acompañados los vamos a deportar'

"Aquí hay que ser doblemente garantista. No hay que olvidar que son menores de edad. No podemos alegremente decir no, a los menores no acompañados los vamos a deportar. No, no cabe", insiste el jurista Ramírez.

La realidad es que en España se efectúan expulsiones, que se aplican a extranjeros con condena en firme o personas en situación irregular con delitos graves o multireincidentes en este caso sin necesidad de condena y por resolución administrativa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los costes son elevados y especialmente si se habla de una deportación masiva. "Conllevaría una cantidad de gastos y medios materiales y personales del Estado que es totalmente impracticable", apunta Francisco Pulido.

Los países de origen tendrían que aceptar la devolución

Otra realidad a tener en cuenta es la logística porque suele ser un proceso largo y con garantías. "En los recursos puedes solicitar medidas cautelares o la suspensión de esas medidas para que no te puedan expulsar del país", añade el abogado.

Además, los países de origen tendrían que aceptar la devolución "Hay países a los cuales no podemos deportar porque no aceptan", concluye Emilio Ramírez.