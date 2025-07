Esta tarde está convocada una nueva concentración ultra no autorizada en la localidad murciana

Qué inició las revueltas en Torre Pacheco: violencia, bulos y redes sociales, un caldo de cultivo

Torre Pacheco intenta recuperar el pulso tras el clima de violencia provocado por los últimos altercados. Con más gente en las calles y las terrazas, se percibe un tímido regreso a la normalidad en el pueblo, pero todavía hay quien prefiere refugiarse en casa y el dispositivo de seguridad se mantiene porque se teme que esta tarde la cosa se complique tras un nuevo llamamiento y una nueva concentración ultra no autorizada.

Los dos detenidos que están en el origen de la tensión son el agresor del vecino de 67 años, un magrebí de 19 que acumula antecedentes policiales por seis delitos de lesiones cometidos en solo un mes, ––además de cuatro robos con violencia y una estafa–, todo cometido en Barcelona, donde tenía su residencia, dado que no vive en Torre Pacheco, y, por otro lado, otro joven que instigó a una “cacería de inmigrantes”.

Este último está acusado de aprovechar la paliza que sufrió el hombre para alentar a los actos violentos y, en su caso, no tiene antecedentes. Con 29 años, tiene la acreditación de escolta privado y permiso de armas, y se le ha visto en actos de Vox.

Tras múltiples noches de alarma, disturbios y altercados, la situación poco a poco se va estabilizando. Durante esta mañana había más negocios abiertos y a lo largo del día, además, se han ido retirando bolardos de la plaza del Ayuntamiento, los cuales estaban dispuestos como mecanismos de protección para cortar los accesos a zonas sensibles.

Ahora, no obstante, toda la atención está puesta en lo que pueda ocurrir esta tarde, ya que la llamada a las “cacerías” estaba convocada también para hoy.

En esa línea, se mantiene el dispositivo de seguridad, –en el que trabajan más de 150 agentes–, y el control en los accesos del municipio.

Delegación del Gobierno y el presidente de la Región de Murcia, López Miras, piden calma y el cese de la violencia.

Vecinos de Torre Pacheco, en alerta tras los episodios violentos

Entre tanto, residentes de la localidad murciana todavía permanecen en alerta y en tensión: “Veo lo que está pasando por la ventana, pero no puedo salir. Tengo miedo por si le pasa algo a mis hijos”, señala una vecina ante nuestras cámaras.

Cuenta que muchas madres han conseguido calmar a jóvenes magrebíes después del polvorín de los últimos días y, al mismo tiempo, expresa un deseo: “Va a pasar todo esto. Sí. Se va a olvidar”, afirma, deseando que más bien pronto forme parte del pasado.

“Sí que es verdad que el pueblo de Pacheco está bastante cansado. Hay mucha delincuencia aquí”, cuenta, por su parte, Ainara, vecina de Torre Pacheco que regenta una tienda que sigue cerrando a las 18:30 horas por seguridad: “Al final, se nota”, apunta.

Además, la preocupación de los vecinos va más allá: no quieren que su pueblo quede grabado en la memoria colectiva como el epicentro de una grave quiebra en la convivencia.

“Claro que me preocupa porque este pueblo no es racista. No era nunca racista. Se podía vivir tranquilamente”, señala un vecino.

Entre tanto, la madre de uno de los niños agredidos el primer día, de padre de origen marroquí, expresa la situación en la que se encuentran: “Ayer (mi hijo) me estaba diciendo que lo sacara de pueblo. ‘Mamá, no me siento seguro aquí’. ‘Mamá, vámonos, ya no quiero estar aquí’. Es una pena. A mí, como madre, se me rompe el corazón, porque mi hijo es de aquí. Basta ya de tanto llamamiento al odio”, denuncia.

Entre tanto, esta tarde hay una nueva concentración ultra no autorizada por la delegación del Gobierno y se mantiene el dispositivo policial por seguridad.

