El maquillaje curricular es algo que ya se ha dado en más de una ocasión entre políticos españoles y que cada vez está siendo más investigado

La diputada del PP Noelia Núñez dimite de todos sus cargos tras la polémica por sus estudios

Compartir







Noelia Núñez, vicesecretaria del Partido Popular, ha dimitido de todos sus cargos después de admitir que todo su currículum estaba falseado. Alberto Núñez Feijóo ha apoyado su decisión diciendo que su partido es diferente al del PSOE

De tener tres carreras, a no tener ninguna, Noelia Núñez presumía de ser politóloga y licenciada en derecho y filología inglesa: "Me gusta estudiar, como muchos otros jóvenes en este país me he sacrificado". Sin embargo, su su historial académico estaba inflado de falsas titulaciones.

Lo de los currículums de los políticos ya había sido objeto de estudio. La expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, intentó demostrar ante un tribunal, y no precisamente el académico, que había realizado un máster, cuyas notas, en realidad, fueron falsificadas: "El certificado de la Universidad Rey Juan Carlos está aquí. Yo tenía mi título que acreditaba que yo había cursado ese máster".

Otros políticos que falsearon su formación

El Supremo también sometió a examen la formación de Pablo Casado y concluyó que no había pruebas de que hubiese cursado un posgrado: "Lo que puedo decir es que no tengo nada que ocultar". También el presidente andaluz Juanma Moreno, fue quitando ingredientes de su currículum o la delegada del gobierno en Valencia rectificándolos.

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le acusaron de plagio en su tesis: "Ha habido fallos en una reseña que va a ser subsanado". Unas irregularidades que provocaron la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad, mientras que ella defendía su inocencia.