El rey Felipe VI actualiza el formato de su duodécimo discurso de Navidad y dará parte de las felicitaciones de pie

El rey Felipe VI actualiza el formato del discurso de Navidad. El monarca felicitará las fiestas desde el Palacio Real en nombre de Letizia y sus dos hijas, pero lo hará de otra manera. En vez del habitual plano sentado, lo hará de pie en un intento por darle más dinamismo al ya tradicional mensaje en el que cada año hace alguna referencia a los cuatro idiomas que conviven en nuestro país y de los momentos más reseñables del año. El periodista Jacobo Pérez Lirón trae la información en vídeo.

Felipe VI quiere un cambio de guion en la forma de felicitar a todos los españoles en su duodécimo discurso. Cómo cada año hará referencias claras a los temas políticos y sociales que más preocupan a los ciudadanos, pero la novedad es que dejará atrás la silla desde donde durante décadas los monarcas han hecho el discurso de cierre del año.

El rey volverá dirigirse a los españoles por tercera vez desde el Palacio Real, el mismo escenario que el año pasado, pero con alguna novedad. porque por primera vez, Felipe VI pronunciará parte de su discurso de pie, en busca de un estilo más dinámico y cercano a los millones de espectadores que escuchan su mensaje de reconciliación.

Los temas del discurso del rey Felipe VI esta navidad de 2025

Los temas serán como cada año asuntos de actualidad. Previsiblemente se referirá a los incendios de este verano, a la crispación política en el escenario nacional, los problemas como la vivienda. Ya en el plano internacional, seguramente hablará de las guerras y el frágil alto el fuego en Gaza; el proyecto de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que siguen pendiente con amagos y retrocesos tras casi cuatro años de la invasión rusa. Las tensiones en Venezuela por el acoso del republicano al país, uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

Como ya es tradición, el rey, además de en castellano, felicitará las fiestas en las tres lenguas cooficiales de nuestro país y que podrá verse en directo en nuestro canal de Telecinco.