Cuca Gamarra ha confesado que considera que Ayuso dio "excesivas" explicaciones por ir de fin de semana al chalé de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso defiende su estancia en el chalé de Rascafría y no lo ve equiparable al "Falcon y cuatro palacios" de Pedro Sánchez

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, juzga "excesivas" las "explicaciones" ofrecidas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por haber utilizado un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid para pasar un fin de semana con parte de su familia.

El diario 'El País' desveló que la también presidenta del PP de Madrid y sus allegados pasaron el fin de semana del 12 y 13 de julio en un inmueble con piscina en Rascafría, una localidad de la sierra madrileña, que la Comunidad de Madrid adquirió en 2023 por 4,3 millones de euros.

"No tuvo ningún tipo de coste para las arcas" de la Comunidad

Preguntada si considera suficientes las explicaciones ofrecidas por Ayuso --quien como otros dirigentes del PP han criticado el uso que el presidente Pedro Sánchez del Falcon o de sus estancias en las residencias de 'La Mareta' (Lanzarote) o Quintos de Mora (Toledo)--, Gamarra ha respondido: "No es que me parezcan suficientes, es que me parecen hasta excesivas todas las explicaciones que ha dado por algo a lo que no le veo ningún tipo de problema".

La dirigente 'popular' ha abundado, en declaraciones a Europa Press, que la estancia de Ayuso y sus acompañantes en ese inmueble de propiedad pública "no tuvo ningún tipo de coste para las arcas de la Comunidad de Madrid".

Tras la publicación de la noticia, Ayuso explicó que se había llevado "tuppers" de su casa con "su propia comida" a Rascafría, que había cenado en el restaurante de pueblo y había comprado en un supermercado local.