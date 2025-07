El PP insiste en la dimisión del fiscal general y se pregunta qué sabe para que Pedro Sánchez lo mantenga

El procesamiento del fiscal general agita el debate político, también el judicial: división en el Supremo y entre el Gobierno y el PP

El Tribunal Supremo desestimó el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: está a un paso del banquillo

El procesamiento del fiscal general, en lo que sería un juicio sin precedentes, agita el debate político, también el judicial, con división en el tribunal de apelación del Supremo. Y también entre el gobierno y el PP, sobre si García Ortiz debe dimitir. Una asociación de fiscales personada como acusación ha pedido al Supremo que le suspenda en el cargo hasta que haya sentencia.

Los ministros, todos a una. Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha señalado: "Respaldamos al fiscal". Siguen el paso que marcaba el presidente horas después de conocer el auto del Supremo. La ministra de Defensa, magistrada de profesión, evita tomar partido: "Que sea el fiscal general el que tome la decisión que él considere más oportuna de cara a velar por la institución". Pide a García Ortiz que actúe pensando en el bien de la fiscalía.

La asociación mayoritaria de fiscales pide la dimisión de Álvaro García Ortiz

Para el Partido Popular solo hay un camino: la dimisión. No comprenden que Pedro Sánchez no la exija. Elías Bendodo, el coordinador general de los populares, ha indicado: "¿Qué sabe el fiscal general para que Sánchez no pida su dimisión? ¿Qué sabrá?"

El presidente castellano manchego echa mano del estatuto del fiscal; si el procesado fuera un subordinado, el fiscal general estaría obligado a destituirle por el bien de la institución. "¿El simple hecho de que nadie hubiera previsto en la ley que también le puede pasar al fiscal general lo convierte en un privilegio?", ha dicho Emiliano García-Page.

La asociación mayoritaria de fiscales pide su dimisión para evitar una imagen que se daría el próximo 5 de septiembre: el rey y el Fiscal General, procesado, en la apertura del año judicial.