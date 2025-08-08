La edil Severa González de Jumilla asegura que la prohibición para las fiestas musulmanas solo es en los centros deportivos

Vox también intentó vetar las fiestas religiosas musulmanas en Murcia, pero el PP no cedió

La alcaldesa de Jumilla, la popular, Severa González, no imaginaba el rechazo que iba a provocar su alianza con Vox para prohibir la celebraciones religiosas de los musulmanes en el polideportivo del municipio. Sus vecinos no entienden qué "le ha pasado por la cabeza" en un lugar donde "hay cero problemas de convivencias". Ahora, la edil pretende enmendar su cesión a la formación ultra y asegura que buscará otros espacios públicos para las fiestas musulmanas. La periodista Nuria Gutiérrez con la información en vídeo.

La alcaldesa del PP, sigue defendiendo que no entiende la polémica que ha desatado por la moción, porque "solo afecta a las instalaciones deportivas y no a todas las instalaciones municipales". Por esa razón, Severa González, asegura que los vecinos musulmanes podrán seguir celebrando sus ceremonias religiosas en otras, como "todos los vecinos de Jumilla".

La primera edil ha querido así aplacar la ola de reacciones que han llegado no solo desde el Gobierno, sino también desde las comunidades religiosas católicas y hebreas, que han recordado que la Constitución Española defiende "la liberta de culto".

El Defensor del Pueblo pide información a Jumilla por la moción que veta los ritos musulmanes

El PSOE de Jumilla, por su parte, ha anunciado que presentará mociones en el parlamento autonómico y en todos los ayuntamientos para "garantizar el uso de los espacios públicos para la celebración de eventos de interés social, cultural o religioso, tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora, sin limitaciones de ningún tipo por motivos de raza, religión u orientación sexual, entre otros".

Así, ha emplazado al PP a que "se posicione" y aclare si "está del lado del odio o está del lado de la democracia, ya que en materia de derechos fundamentales no hay lugar para la equidistancia".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado información a la alcaldesa de Jumilla (Murcia), Seve González, sobre la moción aprobada por el Ayuntamiento para conocer el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno municipal con la indicación de las medidas previstas "a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos".