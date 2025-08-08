El pleno del Ayuntamiento de Murcia debatió el pasado 26 de junio una propuesta de Vox para no celebrar en espacios municipales celebraciones de la liturgia musulmana

Santiago Abascal pide que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas: "España no es Al Andalus"

Compartir







Vox impulsó la prohibición de las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla, pero también lo intentó antes en Murcia capital. La formación de ultraderecha presentó la misma propuesta, pero no consiguió que el PP lo apoyase.

El pleno del Ayuntamiento de Murcia debatió el pasado 26 de junio una propuesta de Vox para no celebrar en espacios municipales celebraciones como la ceremonia musulmana del sacrificio ‘Aid al-Adha’, conocida como fiesta del cordero, en la que se sacrifica este animal en recuerdo a Abraham y que en 2025 ha celebrado el 6 de junio.

La moción de Vox, idéntica a la que sí aprobó en Jumilla y que tanta polémica esta provocando, no salió adelante al presentar el PP un texto alternativo. En este, se instaba a promover actividades, campañas y propuestas culturales en defensa de la identidad murciana y de protección de las "manifestaciones religiosas tradicionales". La alternativa del PP no recortaba "ningún tipo de libertades", según ha defendido el pleno el concejal del PP Diego Avilés.

PUEDE INTERESARTE Los obispos defienden que la libertad de culto está amparado por la Constitución tras la polémica de Jumilla

El texto alternativo del PP fue aprobado con el voto de este grupo y la abstención tanto del PSOE, como de Vox, que destacó que la modificación hecha por los populares no tenía la esencia de su moción que pretendía no permitir actos religiosos "foráneos" en espacios municipales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vox aboga por prohibir "celebraciones foráneas" pero también a Mario Vaquerizo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Alba Franco, instó a prohibir "celebraciones foráneas" en instalaciones municipales con el argumento de que son "incompatibles con la identidad y con los usos y costumbres de España", en una intervención en la que denunció la "islamización" de los barrios murcianos y vinculó la inmigración con la inseguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El concejal del PP sostuvo que la moción presentada por Vox era "un poco más sectaria de la cuenta" y tras declararse católico hizo una defensa de la libertad de pensamiento y le dijo a la edil de Vox que no pueden decirle a "otra persona a quién tiene que rezar, cómo tiene que vestir o dónde tiene que comprar".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Al igual que nosotros condenamos que haya algunos países como Afganistán, Nigeria o China que no permiten o que prohíben el culto religioso a los católicos por ser minoritarios, no creo que en un en un Estado (...) democrático, moderno, que apuesta por la libertad, tengamos que tener este tipo de debates que, efectivamente me resultan incómodos", agregó el concejal del PP.

El grupo de Vox en Elche ha arremetido contra los musulmanes y sus prácticas religiosas, pero también ha vetado a Mario Vaquerizo, al que tampoco admite dentro de sus valores tradicionales.

Los representantes de la formación ultra, socio de gobierno del PP en la localidad alicantina, no ha acudido al acto oficial de inicio de las fiestas patronales al no estar de acuerdo con la elección de Mario Vaquerizo como pregonero, porque el cantante y presentador tampoco "encarna los valores tradicionales".