Pedro Sánchez y Begoña Gómez veranean en un hotel de lujo en Andorra

Una influencer, acosada por tatuarse a Pedro Sánchez: "Si me lo tengo que quitar algún día, me pondré a Óscar Puente"

Compartir







Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, apuran sus días de vacaciones en Andorra. 'OKDiario' publica las primeras imágenes de esta escapada en la que no se han escatimado en lujos y han cerrado una planta entera en un exclusivo hotel situado en el corazón de Los Pirineos. En 'La mirada crítica' tenemos estas imágenes y analizamos todos los detalles del lujoso hotel en el que se está hospedando el presidente del Gobierno.

Hablamos en directo con Ana Borges, periodista de 'OKDiario', que nos da más detalles sobre esta escapada. Sobre el hotel, la periodista, que ha seguido los pasos del presidente y de su mujer durante estos días, asegura que es "un mastodonte", que es "enorme, tiene cinco plantas y cinco restaurantes en su interior, uno de ellos con Estrella Michelin y otro con un reconocido chef". También cuenta con varias piscinas y una zona de spa.

PUEDE INTERESARTE Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije nueva fecha

Durante estos días, Pedro Sánchez ha estado entrando y saliendo del hotel por la parte de atrás y ha estado acompañado en todo momento del personal de seguridad, a pesar de tratarse de un viaje de carácter privado: "No ha escatimado en seguridad", asegura Ana Borges. "Está muy vigilado y también hay mucha presencia de Policía andorrana que va de paisano. Está súper blindado", añade la periodista de este medio digital.

PUEDE INTERESARTE El nuevo curso político arranca otra vez a la ofensiva y entre acusaciones cruzadas: el PP exige explicaciones por la gestión de los incendios

Tras haber disfrutado de unos días de vacaciones en Lanzarote, Pedro Sánchez y Begoña Gómez han cambiado la playa por la montaña y el presidente del Gobierno ha aprovechado para hacer algo de deporte. Concretamente, ha dado rienda suelta a una de sus pasiones, el ciclismo, y se ha visto practicando bici de montaña junto a varios miembros de su escolta. Además, estuvo viendo la vuelta ciclista a España, que pasó el jueves por la zona en la que se encontraba aunque "muy escondido" y apenas se dejó ver.

¿Cuánto cuesta pasar la noche en este lujoso hotel de Andorra?

Una de las preguntas que se le han planteado a Ana Borges desde el plató de 'La mirada crítica' es cuánto cuesta pasar una noche en este lujoso hotel donde están pasando unos días Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Ante esta pregunta, la periodista hace una aclaración: el hotel cuenta con habitaciones y apartamentos: las primeras puedes llegar hasta los quinientos euros por noche mientras que los apartamentos cuestan unos dos mil euros por noche. Eso sí, se desconoce la opción por la que se han decantado el presidente y su mujer.