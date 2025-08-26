El PP ha pedido la comparecencia de hasta ocho ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso pero ha sido rechazado por la Cámara

Última hora de los incendios en España: Alarma "extrema" en 18 municipios de León y Zamora hasta el 29 de agosto

El curso político ha arrancado de nuevo con el intercambio de críticas, acusaciones y reproches, esta vez a cuenta de los incendios que han asolado a España durante el verano. Mientras el Consejo de Ministros ha regresado con la declaración de zonas catastróficas en territorios de 16 de las 17 comunidades autónomas afectadas tanto por los últimos incendios como por las últimas danas, con la excepción del País Vasco, el Ejecutivo ha cargado también contra un PP que también arranca el curso a la ofensiva.

Los de Alberto Núñez Feijóo han pedido la comparecencia de hasta ocho ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Piden explicaciones sobre la gestión de los incendios, pero también por los casos de corrupción en el PSOE o el caos ferroviario; una petición que, no obstante, ha sido rechazada por los grupos de la Cámara, como informa en el vídeo Miguel Mollá.

Desde el PSOE, no obstante, han querido dar un paso al frente, avanzando que en la próxima semana se celebrarán algunas de esas comparecencias a petición propia. Así, en concreto, lo harán el ministro de Transportes, Óscar Puente, el ministro de Interior, Fernando-Grande Marlaska, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La bronca política por la gestión de los incendios continúa

Con más de una decena de incendios todavía con focos activos, y mientras los bomberos y los vecinos afectados siguen luchando contra las llamas, la bronca política continúa, avivada por el eterno intercambio de acusaciones.

Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, da explicaciones en el Senado forzada por el PP, donde la oposición cuenta con mayoría absoluta.

En el Congreso los de Feijóo pretendían lo mismo, exigiendo la citada comparecencia de ocho ministros y el presidente, pero la ausencia de mayoría en la Cámara Baja no lo ha hecho posible.

En cualquier caso, el curso político inicia tras el parón del verano con el PP en modo ofensiva, insistiendo en que en los incendios el Gobierno tendría que haber actuado antes. “Dime cómo y cuándo te los mando. La respuesta no puede ser ‘sois unos incompetentes’”, ha denunciado Ester Muñoz, portavoz del PP, mientras desde el PSOE era Patxi López quien contestaba: “Tienen las competencias, pero no las ejercen. Y entonces buscan a quién echar la culpa de lo que está pasando”, señala.

Por su parte, algunos de sus socios parlamentarios les atribuyen parte de la responsabilidad: “Lo que tenemos es un Gobierno que no está a lo que tiene que estar”, ha aseverado la líder de Podemos, Ione Belarra.

Los socios del Gobierno de coalición, no obstante, coinciden con el PSOE y señalan a las comunidades gobernadas por el PP, acusando a los de Feijóo de “echar balones fuera e intentar que no se mire directamente a los primeros responsables por el ejercicio de sus obligaciones, que tienen que ser los presidentes autonómicos”, tal como ha manifestado Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso.

Los líderes autonómicos del PP se defienden y señalan al Gobierno por los incendios

Frente a ello, los líderes autonómicos del PP defienden precisamente su gestión: “El Estado tiene que actuar, y tiene que actuar además desde el minuto 1. No es preguntar”, ha dicho Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

En este sentido, cierran filas con el plan integral de 50 medidas frente a los incendios presentado por Alberto Núñez Feijóo: “La propuesta de tener a los pirómanos cuanto más controlados mejor, me parece fantástico”, ha dicho Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.

A todo ello, desde el Gobierno contentan: “Hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad”, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejando ver la postura del Ejecutivo al considerar insuficientes las medidas propuestas.

"Son soluciones con poco fuste", ha proclamado Marlaska en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros, señalando, no obstante, que el Gobierno analizará "cualquier propuesta de medidas en materia de lucha contra las emergencias climáticas", aunque ha emplazado a debatir estos asuntos dentro del Pacto de Estado que planteó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.