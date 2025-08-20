Pedro Jiménez 20 AGO 2025 - 17:19h.

La influencer Cristina Bernabé es una amante de los tatuajes. Tatuajes de todo tipo y que, seguramente, algunos de ellos pocos fieles a la tinta los porten. Y es que esta joven se ha hecho un tatuaje en una de sus piernas del mismísimo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, lo que ha provocado un aluvión de críticas en redes sociales. 'Tardear' ha entrevistado a la influencer este miércoles, quien ha comenzado recalcando que sus 40 matrículas de honor son "más importantes que su tatuaje".

Y es que así es, la joven murciana tiene un total de 40 matrículas de honor tras hacer la carrera de Educación Social y un máster: "Se le está dando mucha importancia a un tatuaje que llevo entre 50 que puedo llevar en mi cuerpo. Llevo la "Medusa" de Caravaggio y no voy petrificando a la gente, por ejemplo. Y llevo a Britney Spears tatuada".

La intrahistoria de su tatuaje

Verónica Dulanto, presentadora de 'Tardear', le ha preguntado a Cristina Bernabé por la historia de cómo se hizo el tatuaje de Pedro Sánchez y la influencer ha señalado que todo ocurrió tras las elecciones del 23J: "Estaba en auge la extrema derecha. Entre las dos candidaturas que había, decidí tatuármelo. Me pareció icónico, generacional, un guiño, divertido... pero no tiene mucho mas allá. No estoy enamorada de él".

"Al final, quiero matizar que el odio que he recibido no es por el tatuaje. El primer odio que recibí fue publicar mis notas y decir guapa y lista. En el momento que una mujer presume de sus éxitos comienza el odio. Me hipersexualizan constantemente y desprestigian mi carrera", ha aseverado Cristina Bernabé.

"Me pondría encima a Óscar Puente"

Por otro lado, la influencer bromea sobre si se lo tiene que quitar (el tatuaje) algún día: "Es mucho más probable que me decepcione cualquier pareja a que me decepcione Pedro Sánchez. Pero si me tengo que hacer un cover, me pondría encima a Óscar Puente".