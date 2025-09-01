Otro de los factores que sobre ese problema ha apuntado el titular de Transportes es el creciente número de usuarios y de trenes en circulación por la red

Siguen los problemas en los trenes: "Es por las políticas de externalización y privatización"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este lunes sobre las incidencias y retrasos en el sistema ferroviario español que éste atraviesa una "tormenta perfecta" en cuanto al material rodante.

"Obsoletos y dan fallos"

Puente ha lamentado, en una entrevista en RNE, que "el foco está puesto en los trenes".

En su análisis ha dicho sobre los trenes que en España "están obsoletos y dan fallos", al tiempo que ha recordado el actual proceso en marcha de renovación del material rodante.

Desde su punto de vista, los trenes nuevos "dan fallos de juventud" y los más antiguos "están en sus últimos años de vida".

Otro de los factores que sobre ese problema ha apuntado el titular de Transportes es el creciente número de usuarios y de trenes en circulación por la red.

"España va camino de los 50 millones de usuarios al año", ha indicado; y ha explicado al respecto que, si se para un tren, otros diez que vienen por detrás "tienen poco margen de tiempo" para reaccionar.

También ha puesto de relieve, sobre el número de incidencias en el tráfico del ferrocarril, la gran cantidad de obras que se ejecutan en la red ferroviaria.

Puente ha recordado que Adif "no corta el tráfico" para desarrollar esas obras, lo que, a su juicio, "produce averías e incidencias".

El ministro ha comentado al respecto que el 7 % de las incidencias en el ferrocarril fueron ajenas a Renfe en 2024.

Este verano, ha dicho, el 23 % de incidencias han sido ajenas a Renfe, con "una parte" debida a los incendios.