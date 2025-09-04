La campaña de Igualdad, protagonizada por el actor Paco León busca llegar con humor a los jóvenes: "Tenemos que cambiar la manera de tener huevos"

Ana Redondo avisa de que "estamos en alerta máxima por violencia de género"

La última campaña del ministerio de Igualdad 'Tú tienes huevos' la protagoniza el actor Paco León, que plantea una reflexión sobre la popular expresión. Qué significa tener huevos?, ¿qué hay que hacer para tenerlos?, ¿hay una única manera de ser hombre?, pregunta a cámara en un vídeo que interpela a la sociedad, pero sobre todo a los más jóvenes y que forma parte de la iniciativa presentada por la titular de Igualdad, Ana Redondo.

La ministra ha explicado que la idea es recurrir al humor para generar un debate sobre la identidad masculina, que durante mucho tiempo ha estado "incapacitada por roles de género" que dejan de lado la igualdad, el cuidado o la asunción de la sensibilidad, porque los hombres son necesarios para poder avanzar en la transformación social de la igualdad.

¿Qué es tener huevos?, la pregunta para un debate sobre nuevas masculinidades

En el vídeo de la campaña, Paco León aparece en una cocina rodeado de gallinas y preparando tortilla, mientras se hace algunas preguntas mirando directamente a la cámara. "Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente, claro", dice.

"Tener huevos te puede servir para muchas cosas: puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada o atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias", añade.

Otros mensajes que lanza son "tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca"; "llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más"; "si de verdad los tienes, no tienes que ir por ahí fardando de que los tienes" o "durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos".

Resignificar el 'pormishuevismo'

La ministra de Igualdad, Ana Redondo ha señalado que el objetivo de la campaña es darle la vuelta a una expresión asociada históricamente con la fuerza, la violencia y la "testosterona rancia": "Resignificar el 'pormishuevismo' tiene su aquel", ha dicho.

La ministra ha defendido que la igualdad también es liberadora para los hombres: libera de la dominación, de los roles tradicionales, de la dominación y de la violencia.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, además ha destacado que la pregunta que subyace a la campaña es "qué es ser hombre en estos tiempos y si puede haber hombres distintos". Guijarro ha aseverado que muchos hombres quieren tener otros valores alejados de la fuerza y del ser machos y ha mostrado la voluntad del ministerio de que esta campaña contribuye a repensar las masculinidades, distanciados del poder y el sometimiento, masculinidades más libres y diversas.

"Necesitamos comprender que los hombres son diversos, como las mujeres, que no son un colectivo y necesitan otros modelos y referentes", ha apuntado.