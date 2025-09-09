El Gobierno ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich

El Gobierno ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich, después de que ayer Israel vetara el acceso a su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Esta medida está incluida en el paquete de nueve iniciativas que ayer anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel ante el "genocidio" en Gaza, y prohíbe acceder a nuestro país a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Los dos ministros no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez

Estas medidas, ha subrayado Albares, demuestran que España es el país del mundo "que de lejos", más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por el derecho internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional en la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", ya que las iniciativas adoptadas en estos dos años no han servido para aliviar el sufrimiento de la población palestina, ha señalado. Entre ellas, el jefe del Ejecutivo, ha anunciado "la aprobación urgente del real decreto que consolide jurídicamente el embargo de armas" y la prohibición de entrar a España quien participe en el "genocidio"