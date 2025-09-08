El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon

Israel prohíbe entrar al país a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las "calumniosas acusaciones hacia España y las "inaceptables medidas" contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Así lo han trasladado fuentes del Ministerio después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu haya respondido al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

Precisamente el socio minoritario del Ejecutivo ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv, para plasmar la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu respondía de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza. El encargado de dar la respuesta ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, mediante un largo mensaje publicado en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar "una línea hostil" contra Israel "con una retórica desenfrenada y llena de odio".

El ministro israelí afea al Ejecutivo español "activismo obsesivo" contra Israel dados sus vínculos con "gobiernos tiránicos y siniestros" como los de Irán o la Venezuela de Nicolás Maduro y su "sorprendente falta de conciencia histórica de los crímenes de España contra el pueblo judío".

Tras recordar que España fue el último país de Europa occidental en establecer relaciones diplomáticas con Israel, en 1986, Saar ha considerado que el Ejecutivo de Sánchez está dañando de forma deliberada las relaciones que se han ido construyendo durante las últimas décadas tanto con gobiernos socialistas como conservadores.

El jefe de la diplomacia israelí ha dejado claro que podría haber decisiones adicionales contra España y ha adelantado que "informará a sus aliados sobre la conducta hostil del Gobierno español y el carácter antisemita y violento de las declaraciones de sus ministros".

"Es importante que los aliados de Israel en todo el mundo comprendan la naturaleza peligrosa del actual Gobierno en España", ha remachado.

Israel ataca de nuevo a Sánchez tras la muerte de un español en un tiroteo en Jerusalén

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a atacar, no obstante, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que un español de Melilla fuera asesinado en un tiroteo en Jerusalén en el que hubo otros cinco muertos, y le ha acusado de apoyar "desde hace tiempo a Hamás y oponerse a Israel".

"Justo cuando el presidente del Gobierno español, Sánchez Castejón atacaba a Israel, terroristas palestinos atacaron y asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un nuevo inmigrante de España", dijo Saar en un mensaje en X.

Según detallaron a EFE fuentes de la familia, Pinto, de 25 años, se mudó a Israel desde Melilla con 16 años, y se había casado este verano. Sus padres están viajando ahora a Israel de cara al funeral que podría ser mañana.

"Sánchez y sus ministros retorcidos, que justificaron la masacre del 7 de octubre, han optado desde hace tiempo por aliarse con Hamás y contra Israel. ¡Qué vergüenza!", añade el ministro, que horas antes había anunciado represalias tras las medidas anunciadas hoy por Sánchez contra el genocidio en Gaza.

Hamás celebra el embargo español de armas a Israel y pide a otros países medidas similares

El grupo islamista palestino Hamás ha saludado este lunes las iniciativas anunciadas por el Gobierno español para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel y he pedido a otros países que adopten medidas similares.

Esta decisión, según un comunicado del grupo, "representa un paso político y moral significativo en el marco de los esfuerzos internacionales para detener la guerra de genocidio, hambre y desplazamiento contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Hamás celebra además la decisión de España de denegar el permiso en los puertos españoles a los barcos que transporten combustibles y material militar destinado a las fuerzas armadas israelíes.