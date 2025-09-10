El juez del Tribunal Supremo estudia la puesta en libertad de Santos Cerdán a la espera de las alegaciones de la partes

El ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión por el caso Koldo, ha pedido su libertad en varias ocasiones y hasta ahora se le ha denegado. Este miércoles, el juez del Tribunal Supremo ha acordado "su inmediata puesta en libertad" aunque da cinco días a las partes para que se pronuncien.

El juez del Supremo ha dictado un auto en el que acuerda la "inmediata puesta en libertad" provisional de Santos Cerdán, teniendo en cuenta su escrito del 8 de septiembre, aunque da un plazo máximo de cinco días a las partes para que presenten alegaciones.

Santos Cerdán está en prisión preventiva por presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias desde finales de junio por el caso Koldo.

Santos Cerdán dice que su situación es inconstitucional

El ex número tres del PSOE argumentaba el pasado 8 de septiembre en su último escrito que su ingreso en prisión provisional y sin fianza es "inconstitucional" por la inexistencia "de pruebas" y que su estancia ha superado el plazo legal.

La defensa del socialista, que lleva en prisión desde el 30 de junio, asegura en el recurso presentado que "se han forzado los instrumentos procesales de forma estratégica".