La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) lamentan que España haya decidido no participar en Eurovisión si lo hace Israel

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha asegurado que respeta la decisión de RTVE de retirar a España del festival de Eurovisión, si Israel participa, pero considera que es "un castigo" y que "no es justo mezclar" la cultura con la política. "Mezclar la cultura, el deporte, la ciencia, la investigación, en este caso, la música con la política no es ni lo más adecuado ni lo más justo", ha lamentado la FCJE.

Según ha precisado la federación, "Israel es un país en el que viven 10 millones de personas, de las cuales un 20% son árabes, musulmanes y cristianos". Por ello, considera que esta decisión "supone un castigo colectivo a todo el país, a todo el pueblo de Israel, por unas decisiones que está tomando su gobierno".

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) --encargada de la organización-- no expulsa a Israel del certamen.

España es el quinto país en confirmar su retirada

Así lo han dado a conocer RTVE tras la celebración de una reunión este martes en la que José Pablo López ha elevado dicha propuesta al Pleno del órgano de gobierno de la Corporación pública. El Consejo se compone de 15 miembros: cinco elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.