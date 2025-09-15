España, Irlanda y Países Bajos han adelantado que no compartirán escenario con un representante de Israel en el próximo festival de Eurovisión

Reacciones a la suspensión de la Vuelta | Pedro Sánchez: "Ni Rusia ni Israel deben participar en ninguna competición deportiva"

El apoyo de parte de la comunidad internacional a Israel contrasta con la dura y unánime penalización hacia Rusia. La invasión de Ucrania desencadenó una reacción que canceló de los escenarios deportivos y culturales a los deportistas y equipos rusos, también músicos que fueron expulsados de eventos y competiciones. Para Israel la reacción ha sido más laxa y sus equipos no han sufrido el boicot, como tampoco sus artistas. Las protestas en La Vuelta, en Madrid han reavivado el debate sobre esta vara de medir tan desigual: la polémica ahora gira en torno a Eurovisión. Ya hay países, entre ellos España, que no compartirán escenario con un representante israelí.

Los representantes israelíes han seguido participando en Eurovisión con algunas protestas que han sido silenciadas con patrocinadores. Hay siete países, sin embargo, que debaten si Israel debe estar en el prestigioso espectáculo.

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania por el Donbás y en apenas cuatro días, el Comité Olímpico Internacional, daba el primera paso para vetar la participación de los atletas rusos. El Gobierno de Israel lleva dos años masacrando a la población civil con prácticas cada vez más cuestionables, desde el bombardeo a los hospitales, el bloqueo a la entrada de suministros humanitarios hasta los tiroteos en los centros de reparto de comida.

La comunidad internacional, sin embargo, no se pone de acuerdo: el deporte se pone de perfil frente a Israel, aunque desde España y otros países que reclaman suspender la participación en cualquier evento deportivo. Qué diferencia hay en el trato a Rusia e Israel? La única es que las represalias de Netanyahu siguen a los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Los atletas rusos participaron en los Juegos Olímpicos de Paris sin símbolos, ni colores ni ni bandera, pero la Euroliga excluyó al CSKA y al Zenit rusos de baloncesto y la UEFA descabalgó a Rusia de la Eurocopa y de sus competiciones. La FIFA, sin embargo, mantiene el veto a Rusia para el Mundial 2026 de fútbol.

La protesta contra Israel en La Vuelta reaviva el debate de un boicot a la participación de Israel en Eurovisión

En lo cultural, mientras Rusia permanece vetada en Eurovisión, Israel sigue participando e incluso quedó segunda en la última edición, a pesar de las presiones y protestas. Desde el Gobierno de España han criticado que Israel no sufra las consecuencias del genocidio en Gaza. Además de la declaración del Estado palestino, que harán una decena de países, entre ellos Francia, Canadá, Reino Unido, Malta, Australia.

La vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, lo dice alto y claro: "Israel no puede participar en Eurovisión ni en ningún espacio deportivo mientras está perpetuando un genocidio en Gaza".

La masiva protesta a La Vuelta ciclista en Madrid, reaviva el debate sobre un boicot a la participación de Israel en el festival eurovisivo empieza a ganar fuerza; en España y en Europa; la mayoría del consejo de RTVE apoya que España no participe si lo hace Israel y a la iniciativa de España se suman otros Países Bajos, Islandia, Eslovenia e irlanda, que ya han adelantado que no compartirán escenario con un cantante que represente a Israel.