Madrid y País Vasco lideran la percepción ciudadana de la mejor sanidad pública en EspañaMadrid y País Vasco lideran la percepción ciudadana de la mejor sanidad pública en España. Así lo revela el estudio realizado por Ipsos, basado en 6.000 entrevistas en todo el territorio nacional, tal y como explica Silvia Bravo, directora de investigación y opinión pública de Ipsos. La comunidad de Madrid despunta como región líder en calidad sanitaria junto con País Vasco y Baleares.

Los madrileños son los ciudadanos que perciben una mayor excelencia.de la sanidad de su comunidad, otorgando mejores puntuaciones que el resto de comunidades.

El informe otorga al sistema sanitario una nota media de 6,6 y confirma que la sanidad pública se mantiene en el centro de las prioridades sociales.

Un 48 % de los ciudadanos la sitúa entre los grandes problemas de su comunidad, solo por detrás de la vivienda.

Las listas de espera, el problema que más preocupa

Una de las principales conclusiones del estudio es que la sanidad pública se consolida como una de las grandes preocupaciones de los españoles solo superada por la vivienda que es, como sabemos, la necesidad más urgente, siendo el desempleo el tercer problema más citado.

Dentro de la sanidad, el gran desafío sigue siendo las listas de espera y seis de cada diez usuarios la señalan como el principal obstáculo, junto con las dificultades para conseguir cita en atención primaria o con el especialista. La mayoría percibe que han empeorado en los últimos dos años, aunque Cantabria, Baleares, Madrid y Murcia destacan con un mayor número de ciudadanos que señalan mejoras en las listas de espera en sus regiones.

Los tiempos de espera para intervenciones, consultas o pruebas son señalados como la mayor dificultad, al igual que los problemas para obtener citas en atención primaria o con el especialista. El estudio concluye que la gran fortaleza del sistema son los profesionales, reconocidos con las valoraciones más altas y subraya la urgencia de adoptar medidas que refuercen su trabajo y agilicen la atención al paciente.