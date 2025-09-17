Sergio Delgado 17 SEP 2025 - 06:30h.

El esfuerzo económico que se debe afrontar para alquilar un piso se sitúa en torno al 90% del sueldo medio

Nuevas ayudas del Gobierno para que los jóvenes accedan a vivienda: 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la política española. La estrategia del Gobierno dio comienzo el pasado fin de semana con un anuncio llamativo: exigir a las plataformas digitales la retirada del mercado de más de 53.000 pisos turísticos que no cumplen con la normativa vigente. La intención es liberar oferta para el alquiler tradicional y frenar la escalada de precios.

Apenas un día después se han dado a conocer tres iniciativas dirigidas a jóvenes: una ayuda cercana a los 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra, una subvención de hasta 10.800 euros para quienes adquieran vivienda en áreas rurales y la creación de un seguro de impago de rentas destinado a los propietarios que alquilen a este colectivo.

El complicado mercado de la vivienda en España

Los datos confirman que el problema es estructural. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15,9% de los menores de 30 años ha podido independizarse, frente al 32% de media en la Unión Europea. El esfuerzo económico que deben afrontar para alquilar un piso se sitúa en torno al 90% de su sueldo medio, una cifra que evidencia la dificultad real que tienen los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda en condiciones de estabilidad.

Además, el Banco de España ha alertado de que el parque público apenas representa un 2,5% del total, mientras que en países como Austria u Holanda la cifra supera el 15%. Este desequilibrio explica por qué, a pesar de las ayudas puntuales, la emancipación juvenil sigue siendo tan complicada.

Programas de alquiler con opción a compra

Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo, destaca el apoyo de casi 30.000 euros para programas de alquiler con opción a compra. Este modelo combina la flexibilidad del arrendamiento con la seguridad de la futura adquisición del inmueble.

Con la aportación pública, se pretende reducir la mensualidad del alquiler y, pasado un tiempo, permitir que los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda en propiedad sin tener que afrontar de golpe la entrada habitual de una hipoteca.

Ayudas para la compra de vivienda en el medio rural

Otra de las iniciativas se centra en los territorios despoblados. Con una subvención de hasta 10.800 euros, se busca incentivar la compra de vivienda en pueblos de pequeño tamaño. El objetivo no es solo que los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda, sino también frenar la pérdida de población que amenaza a cientos de municipios. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 3.400 localidades españolas tienen menos de 100 habitantes, y muchas corren riesgo de desaparecer.

Seguro de impago de rentas

El tercer pilar del plan es el seguro de impago de rentas. Muchos propietarios se muestran reacios a alquilar sus viviendas a jóvenes por temor a la falta de solvencia. Con esta iniciativa, el Estado cubriría posibles impagos, ofreciendo tranquilidad a los arrendadores y ampliando la oferta disponible.

De esta manera, se busca que los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda en alquiler sin encontrarse con barreras derivadas de la desconfianza.

Otras ayudas estatales

Más allá de estas novedades, siguen vigentes programas ya conocidos como el Bono Alquiler Joven, que concede hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años a personas de entre 18 y 35 años. Aunque miles de solicitudes se han tramitado, la ejecución ha sido desigual según la comunidad autónoma, lo que ha generado críticas sobre la falta de agilidad administrativa.

Otro instrumento fundamental son los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Gracias a ellos, los jóvenes y las familias con hijos pueden conseguir hipotecas que financien hasta el 100% del precio de compraventa. Se trata de una línea de crédito de 2.500 millones de euros que aspira a facilitar la compra de unas 50.000 viviendas.

Con estos avales, los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda sin necesidad de contar con el 20% de ahorro previo que normalmente exigen los bancos.

El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 también incluye ayudas de hasta 10.800 euros para menores de 35 años que adquieran una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esta medida se une a las ya mencionadas subvenciones rurales y refuerza el compromiso con la repoblación del interior del país.

Ayudas a la compra y alquiler de vivienda en las Comunidades Autónomas

Aunque el Estado central marca las líneas generales de la política de vivienda, las comunidades autónomas son las que gestionan la mayor parte de los programas de apoyo.

En este terreno, las diferencias entre territorios son notables, tanto en la cuantía de las ayudas como en los requisitos para acceder a ellas.

Andalucía. La medida más destacada es el aval del 15% de la hipoteca para personas de hasta 40 años, lo que permite financiar hasta el 95% de la compra. La vivienda debe tener un precio máximo de 295.240 euros, cifra que aumenta si cuenta con calificación energética A o B. Además, existen rebajas fiscales en el ITP y en el IAJD, lo que reduce de forma significativa el coste de la operación.

La medida más destacada es el aval del 15% de la hipoteca para personas de hasta 40 años, lo que permite financiar hasta el 95% de la compra. La vivienda debe tener un precio máximo de 295.240 euros, cifra que aumenta si cuenta con calificación energética A o B. Además, existen rebajas fiscales en el ITP y en el IAJD, lo que reduce de forma significativa el coste de la operación. Madrid. Ha impulsado el programa Mi Primera Vivienda, dirigido a menores de 40 años. Se trata de un aval público que cubre hasta el 20% de la hipoteca, permitiendo financiar la totalidad del precio de compra en viviendas de hasta 390.000 euros. Una de sus particularidades es que también incluye a familias monoparentales o numerosas.

Ha impulsado el programa Mi Primera Vivienda, dirigido a menores de 40 años. Se trata de un aval público que cubre hasta el 20% de la hipoteca, permitiendo financiar la totalidad del precio de compra en viviendas de hasta 390.000 euros. Una de sus particularidades es que también incluye a familias monoparentales o numerosas. Castilla y León. La Junta ha aprobado avales del 17,5% de la hipoteca, con lo que se puede llegar a financiar hasta el 97,5% de la vivienda. Esta medida va acompañada de reducciones en el ITP y en el IAJD. Para acceder, los ingresos de los solicitantes no pueden superar los 42.000 euros brutos anuales, y el precio del inmueble tiene que estar por debajo de los 240.000 euros.

La Junta ha aprobado avales del 17,5% de la hipoteca, con lo que se puede llegar a financiar hasta el 97,5% de la vivienda. Esta medida va acompañada de reducciones en el ITP y en el IAJD. Para acceder, los ingresos de los solicitantes no pueden superar los 42.000 euros brutos anuales, y el precio del inmueble tiene que estar por debajo de los 240.000 euros. Cataluña. También ha movido ficha. Además de reducciones fiscales para jóvenes de menos de 33 años, la Generalitat ha diseñado un plan para cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda que no financian los bancos. Aunque todavía no está plenamente operativo, se plantea como un instrumento importante en un territorio donde los precios son de los más altos de España.

También ha movido ficha. Además de reducciones fiscales para jóvenes de menos de 33 años, la Generalitat ha diseñado un plan para cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda que no financian los bancos. Aunque todavía no está plenamente operativo, se plantea como un instrumento importante en un territorio donde los precios son de los más altos de España. País Vasco. Aunque no existen ayudas directas para la compra de vivienda por parte de jóvenes, sí se mantienen programas de alquiler social que han sido pioneros en el país. Las entidades públicas de vivienda, como Alokabide o Bizigune, ofrecen alquileres a precios muy inferiores a los de mercado, lo que facilita que los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda mientras ahorran para una futura adquisición.

Aunque no existen ayudas directas para la compra de vivienda por parte de jóvenes, sí se mantienen programas de alquiler social que han sido pioneros en el país. Las entidades públicas de vivienda, como Alokabide o Bizigune, ofrecen alquileres a precios muy inferiores a los de mercado, lo que facilita que los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda mientras ahorran para una futura adquisición. Galicia. Ha optado por una combinación de reducciones fiscales y subvenciones. Los menores de 36 años con un patrimonio familiar inferior a 200.000 euros pueden beneficiarse de un ITP reducido del 3% en la compra de vivienda usada, frente al 8% general.

Ha optado por una combinación de reducciones fiscales y subvenciones. Los menores de 36 años con un patrimonio familiar inferior a 200.000 euros pueden beneficiarse de un ITP reducido del 3% en la compra de vivienda usada, frente al 8% general. Castilla-La Mancha. Los menores de 36 años disfrutan de reducciones en el ITP y el IAJD. El tipo aplicable en el ITP se rebaja al 5%, frente al 9% general, siempre que se trate de la primera vivienda. En el caso del IAJD, el impuesto se reduce al 0,5% para la adquisición de viviendas nuevas.

Los menores de 36 años disfrutan de reducciones en el ITP y el IAJD. El tipo aplicable en el ITP se rebaja al 5%, frente al 9% general, siempre que se trate de la primera vivienda. En el caso del IAJD, el impuesto se reduce al 0,5% para la adquisición de viviendas nuevas. Comunidad Valenciana. Ha creado un aval del 15% de la hipoteca, destinado a financiar hasta el 95% de la compra de la primera vivienda. Este programa está abierto a menores de 46 años que acrediten al menos dos años de residencia en la región. Además, existen reducciones en el ITP para menores de 35 años, siempre que los ingresos no superen determinados límites.

Ha creado un aval del 15% de la hipoteca, destinado a financiar hasta el 95% de la compra de la primera vivienda. Este programa está abierto a menores de 46 años que acrediten al menos dos años de residencia en la región. Además, existen reducciones en el ITP para menores de 35 años, siempre que los ingresos no superen determinados límites. Baleares. Donde la presión turística dispara los precios, se han aprobado avales del 20% de la hipoteca para jóvenes de hasta 40 años, familias monoparentales y personas con discapacidad. El valor máximo de la vivienda se fija en 382.700 euros, muy por encima de otras comunidades, para adaptarse al mercado local. También se contempla un descuento en el ITP para menores de 30 años, que puede llegar al 100% en la compra de una primera vivienda.

Donde la presión turística dispara los precios, se han aprobado avales del 20% de la hipoteca para jóvenes de hasta 40 años, familias monoparentales y personas con discapacidad. El valor máximo de la vivienda se fija en 382.700 euros, muy por encima de otras comunidades, para adaptarse al mercado local. También se contempla un descuento en el ITP para menores de 30 años, que puede llegar al 100% en la compra de una primera vivienda. Canarias. Ofrece avales del 15% para financiar hasta el 95% de la compra de la primera vivienda habitual. Además, los menores de 35 años se benefician de reducciones en el ITP y el IAJD, con tipos más bajos que el general.

Ofrece avales del 15% para financiar hasta el 95% de la compra de la primera vivienda habitual. Además, los menores de 35 años se benefician de reducciones en el ITP y el IAJD, con tipos más bajos que el general. Navarra. Los menores de 35 años pueden acceder a subvenciones que cubren entre el 7% y el 16% del precio de una vivienda usada en localidades de hasta 5.000 habitantes.

Los menores de 35 años pueden acceder a subvenciones que cubren entre el 7% y el 16% del precio de una vivienda usada en localidades de hasta 5.000 habitantes. La Rioja. Ofrece hipotecas con condiciones especiales a través de convenios con entidades bancarias, que financian hasta el 100% de la vivienda para menores de 36 años. También existen subvenciones para la compra en áreas rurales, con importes que oscilan entre 20.000 y 40.000 euros según el tamaño del municipio.

Ofrece hipotecas con condiciones especiales a través de convenios con entidades bancarias, que financian hasta el 100% de la vivienda para menores de 36 años. También existen subvenciones para la compra en áreas rurales, con importes que oscilan entre 20.000 y 40.000 euros según el tamaño del municipio. Murcia. El Gobierno regional ha lanzado un programa de avales que permite a jóvenes de hasta 40 años financiar hasta el 100% de la hipoteca, siempre que los ingresos no superen 5,4 veces el IPREM y el precio de la vivienda no exceda los 175.000 euros.

El Gobierno regional ha lanzado un programa de avales que permite a jóvenes de hasta 40 años financiar hasta el 100% de la hipoteca, siempre que los ingresos no superen 5,4 veces el IPREM y el precio de la vivienda no exceda los 175.000 euros. Por su parte, comunidades como Asturias, Aragón, Cantabria y Extremadura han optado por políticas basadas en descuentos fiscales, aplicando tipos reducidos de ITP e IAJD en la compra de primera vivienda.

A esperar el resultado

Estas medidas tienen como objetivo aliviar el problema, pero ¿lo resolverán? El acceso a la vivienda es un derecho constitucional que en la práctica se encuentra limitado por factores como el bajo salario juvenil, la escasez de parque público y la presión del turismo en las grandes ciudades.

Durante años, los expertos han coincidido y coinciden en algo: solo con un enfoque integral se logrará que los jóvenes españoles pueden acceder a una vivienda de manera real y sostenible en el tiempo.