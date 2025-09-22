Logo de telecincotelecinco
Pegasus

Investigan por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con Pegasus

La exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, en una imagen de archivo
La exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, en una imagen de archivoEP
Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza Miriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-.

Paz Esteban y otros directivos de NSO

Además, la querella apunta a la exdirectora del CNI Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de la empresa israelí NSO que comercializa el software Pegasus.

