Patxi López afirma que es "curioso" que se abra un juicio contra el hermano de Sánchez coincidiendo con el de la pareja de Ayuso

La Audiencia de Badajoz envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo tras desestimar sus recursos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que es "curioso" que se haya abierto juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, coincidiendo con el momento en el que hay "alguien del PP en apuros", en velada referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Una vez más es curioso cuando se produce", ha dicho a su llegada a los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de enviar a juicio oral al hermano de Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

"Cuando hay alguien del PP en apuros sale alguien a encausar en base a bulos a alguien del PSOE", ha deslizado, antes de mostrar, el respeto de los socialistas por la Justicia.

El juicio del hermano de Pedro Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras desestimar los recursos que habían presentado.

En dos autos dictados este martes, la Audencia Provincial de Badajoz considera que este asunto "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

Juicio oral contra González Amador

La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha rechazado suspender la causa en la que a finales de mayo se dictó juicio oral para sentar a Alberto González Amador en el banquillo de los acusados por el caso del presunto fraude fiscal.

Así consta en un auto en el que la magistrada se pronuncia sobre la petición de los abogados de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de suspender el procedimiento judicial hasta la resolución de los recursos interpuestos contra su procesamiento al no apreciar "causa para ello".