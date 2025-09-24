Felipe VI finaliza su intervención en la ONU

Alberto Rosa 24 SEP 2025 - 14:19h.

El monarca interviene este miércoles con un discurso en el que se espera que defienda con firmeza el multilateralismo

El rey Felipe VI reivindica la eficacia de la ONU en un "momento crucial que no admite vacilaciones"

El rey Felipe VI es el encargado de intervenir en nombre de España este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, en un discurso en el que se espera que defienda con firmeza el multilateralismo en un momento en que está cada vez más cuestionado y en el que también aborde conflictos como los de Gaza y Ucrania.

Desde el Gobierno han justificado que sea el monarca quien tome la palabra en esta ocasión, la primera vez que lo hace desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, por el hecho de que se cumplen 80 años de la creación de Naciones Unidas y 70 años de la entrada de España en esta organización.

El Rey ya se ha referido a esta cuestión en sus primeras palabras en Nueva York. Durante la recepción a la colectividad española este lunes, defendió la necesidad de cumplir con la Carta de Naciones Unidas si hay una "voluntad clara y honesta de avanzar" y de no dejarse llevar por "intereses excluyentes, olvidos, frustraciones y regresiones".