Asamblea de la ONU, en directo | Felipe VI pide a Israel que "detenga la masacre" en Gaza: "No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado"
El monarca interviene este miércoles con un discurso en el que se espera que defienda con firmeza el multilateralismo
El rey Felipe VI reivindica la eficacia de la ONU en un "momento crucial que no admite vacilaciones"
El rey Felipe VI es el encargado de intervenir en nombre de España este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, en un discurso en el que se espera que defienda con firmeza el multilateralismo en un momento en que está cada vez más cuestionado y en el que también aborde conflictos como los de Gaza y Ucrania.
Desde el Gobierno han justificado que sea el monarca quien tome la palabra en esta ocasión, la primera vez que lo hace desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, por el hecho de que se cumplen 80 años de la creación de Naciones Unidas y 70 años de la entrada de España en esta organización.
El Rey ya se ha referido a esta cuestión en sus primeras palabras en Nueva York. Durante la recepción a la colectividad española este lunes, defendió la necesidad de cumplir con la Carta de Naciones Unidas si hay una "voluntad clara y honesta de avanzar" y de no dejarse llevar por "intereses excluyentes, olvidos, frustraciones y regresiones".
Felipe VI finaliza su intervención en la ONU
El rey Felipe VI termina su comparecencia desde la tribuna de la sede de la Asamblea General de la ONU, donde ha implorado a Israel que detenga "la masacre en Gaza". Ha sido el tercer discurso que el monarca ofrece desde la tribuna de la ONU.
El rey apoya el pacto mundial migratorio y de refugiados
Felipe VI ha defendido el pacto mundial migratorio y de refugiados. "Somos partidarios de los Derechos Humanos. En estos tiempos confusos, es cuando más fieles debemos de ser a estos derechos. Apoyamos con convicción plena la aplicación del pacto mundial migratorio y de refugiados", ha recalcado.
El Rey implora a Israel que "detenga la masacre" en Gaza: "No más muertes en nombre de un pueblo que ha sufrido tanto"
El rey Felipe VI ha implorado desde la tribuna de la ONU al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno, el monarca ha defendido que "no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación", "ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas". "¿Con qué destino?", se ha preguntado.
Felipe VI, sobre Gaza: "No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado"
El rey Felipe VI ha destacado la preocupante situación que se vive en Oriente medio, en referencia a Gaza. "No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, los bombardeos incluso de hospitales, escuelas y ante tantas muertes de la población civil", ha asegurado el monarca.
También se ha referido al "desplazamiento forzoso" de cientos de miles de personas. "¿Con qué destino?", se ha preguntado. "Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa".
Felipe VI: "Los tiempos han cambiado y debemos adaptarnos"
El rey ha comenzado su intervención con algunas reflexiones sobre el "presente, el pasado y el futuro de esta organización". "Es un mundo trepidante y desbocado", ha comenzado diciendo el monarca. "Es evidente que los tiempos han cambiado y debemos adaptarnos. Es precisamente en este momento cuando mejor hay que leer las claves para evitar caer en errores".
Comienza la intervención de Felipe VI en la Asamblea General de la ONU
El rey Felipe VI ha comenzado ya su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. Se espera que en su discurso defienda con firmeza el multilateralismo en un momento en que está cada vez más cuestionado y en el que también aborde conflictos como los de Gaza y Ucrania.
Es la tercera vez que el jefe de Estado representa a España en la ONU
El de esta tarde no será el primer discurso que Felipe VI pronuncie desde la tribuna de la Asamblea General. El Rey ya habló en nombre de España en 2014, apenas tres meses después de su coronación, y volvió a hacerlo en 2016. En 2015 también se subió a la tribuna, pero fue para intervenir en la Cumbre de Desarrollo Sostenible.
Con su intervención de este miércoles, Don Felipe igualará a su padre, Juan Carlos I, que ante la Asamblea General en tres ocasiones durante su reinado, en 1986 --el año que España entró en la UE--, en 1991 y por última vez en 2005, con motivo de su 60 edición.
